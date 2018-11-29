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      Грузія розвиватиме стосунки з Україною і Росією, – експерт про обрання нового президента

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      В Грузії обрали нового президента Саломе Зурабішвілі
      В Грузії обрали нового президента Саломе Зурабішвілі / Фото з відкритих джерел

      Після обрання Саломе Зурабішвілі президентом Грузії стосунки в трикутнику Росія-Грузія-Україна не зміняться. Конфлікт між Грузією і Росією залишиться, хоча і сваритися з Москвою Тбілісі не буде.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Як зауважує експерт, прозахідний вектор Грузії на ЄС і НАТО не зміниться, оскільки в суспільстві в політикумі щодо цього є консенсус. І при новому президентові цей курс збережеться. Також, вважає Фесенко, навряд чи Грузія відновить дипломатичні стосунки з Росією.

      У Грузії змінили тактику щодо Росії. Тбілісі не відновила дипломатичні відносини з Москвою і, скоріше за все, не робитиме цього. Але це нікому не заважає розвивати економічні стосунки з РФ, які мають позитивну динаміку. Потік російських туристів зростає з кожним роком. Грузія не визнає самопроголошені республіки Абхазії і Південної Осетії. І наполягає на їх поверненні. Але грузини при всіх образах на Росію діють прагматично. Не закликають відмовитися від всіх відносин з РФ. Навпаки використовують російських туристів і торгівлю у своїх цілях,
      – розповідає Володимир Фесенко.

      Водночас політолог зауважує: між Тбілісі і Києвом стосунки розвиватимуться попри певне охолодження.

      2015 рік був складним у стосунках України і Грузії у зв'язку з призначенням Саакашвілі главою Одеської облдержадміністрації. Це остудило відносини. Як тільки Саакашвілі почав боротьбу з Порошенком, моментально стали поліпшуватися відносини між Києвом і Тбілісі. Порошенко навіть був з візитом у Грузії. Стратегічно – в рамках Східного партнерства України і Грузії з ЄС і Угоди про Асоціацію – ми партнери. І динаміка розвитку стосунків наших країн буде позитивною,
      – вважає Фесенко.

      Нагадаємо, перемогу на президентських виборах у Грузії здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія". Вона набрала 59,56% голосів, а її суперник у другому турі Григол Вашадзе – 40,44%.

      Хто така Саломе Зурабішвілі?Майбутня президент Грузії є дочкою грузинських емігрантів, народилася у Франції. Вона мала як французьке, так і грузинське громадянство, однак відмовилася від французького паспорта. З 1974 року працювала у французькому МЗС, навіть була послом у Тбілісі. Михайло Саакашвілі, який займав на той час посаду президента Грузії, покликав її очолити зовнішньополітичне відомство.

      Зурабішвілі пішла на вибори формально як незалежна кандидатка. Але відомо, що вона заручилась неабиякою підтримкою правлячої партії "Грузинська мрія". Зокрема, політсила брала активну участь у передвиборчій кампанії Зурабішвілі. Після першого туру виборів остання навіть зникла з частини бігбордів своєї ж кампанії. Натомість там з'явилось зображення мільярдера та голови партії Бідзіни Іванішвілі, якому закидають узурпацію влади – мовляв, він одноосібно контролює всі важелі управління країною.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини Грузії Новини України Міхеїл Саакашвілі Абхазія Південна Осетія
      Джерело: 24 канал
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