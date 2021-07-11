У Грузії помер журналіст, якого перед тим побили противники ЛГБТ-спільноти

Коли журналісти у Тбілісі 5 липня висвітлювали заворушення, на Лашкарава напали радикали. Вони жорстоко побили його.

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Журналіста забрали до лікарні

Лашкарава госпіталізували з переломами кісток обличчя. Проте кілька днів тому він поїхав з лікарні та продовжив лікування вдома.

Лашкарава знайшла мати

Чоловіка мертвим знайшла його мати. Точна причина смерті невідома, її встановлюватиме експертиза.

До слова, через напад на Лашкарава і журналістку Міранду Багатурія 8 липня поліція затримала двох осіб. Однак жінка стверджує, що насправді нападників було близько 20. Затриманих взяли під варту.