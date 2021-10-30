У Грузії стартував другий тур місцевих виборів

У Грузії 30 жовтня проходить другий тур виборів місцевого самоврядування. Це волевиявлення розглядають як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

Голосування стартувала на тлі прибуття до країни колишнього президента Міхеіла Саакашвілі та його затримання і ув'язнення.

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Що варто знати про вибори у Грузії

Виборчі дільниці відкрилися 30 жовтня о 07:00, а процедура голосування розпочалася о 08:00. У другому турі у 5 самоврядних містах та 15 муніципалітетах оберуть мерів. У 24 виборчих округах виберуть 42 мажоритарних членів муніципальних зборів.

Для обрання мерів у муніципалітетах встановлено 50% бар'єр, а для обрання мажоритарних членів – 40% бар'єр.

У другому турі виборів переважно беруть участь кандидати від "Грузинської мрії" та "Національного руху". За результатами голосування першого туру, який відбувся 2 жовтня, правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Саакашвілі закликав прийти на вибори

Ув'язнений політик Міхеіл Саакашвілі у день другого туру виборів звернувся з в'язниці до своїх прихильників. Експрезидент Грузії закликав їх прийти на місцеві вибори і проголосувати. Від цього, за словами Саакашвілі, і залежить його життя.

Від кожного з вас, вашого голосу та участі у виборах залежить, житиму я чи помру. Хоч би яке рішення ви ухвалили, я все одно вас люблю, безмірно люблю свою батьківщину,

– заявив Саакашвілі.

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