У Грузії відреагували на заяви щодо приєднання Південної Осетії до Росії

У Грузії вважають неприйнятними будь-які розмови щодо проведення референдуму про приєднання окупованої Південної Осетії до Росії.

Референдум в умовах окупації не буде мати юридичної сили

Зокрема, про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані, який вважає, що результати потенційного референдуму будуть юридично нікчемними.

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Дипломат пояснив неможливість проведення референдуму присутністю у регіоні російських військ і тисяч біженців, які змушені були втекти з Південної Осетії.

За умов, коли ця території Грузії окупована, говорити про будь-які референдуми неприйнятно. Хоч Грузію і намагаються втягнути в провокації, та наш уряд цього не допустить,

– зазначив Залкіані.

У Грузії подібні заявили вважають провокацією

Також наголосивши, що анонсована урядом мирна політика є послідовною і застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності уряд не буде.

Що цьому передувало

В окупованій Південній Осетії заявили про бажання провести "остаточне приєднання до Росії". У державі-агресорці неабияк зраділи таким заявам.

Зауважимо, територію ще у 2008 році Росія окупувала території Грузії – Абхазію і Південну Осетію. У країні не полишають надію на те, щоб повернути свої землі. Днями член політради партії "Єдиний національний рух" Гіоргі Барамідзе сказав, що повернення хочуть здійснити не воєнним шляхом.

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