У головному соборі Грузії знайшли ікону зі Сталіним: до чого тут Росія

У Грузії трапився скандал. На різдвяні свята у православному храмі виявили ікону, на якій зображені Йосип Сталін та свята Матрона Московська.

Скандальний інцидент стався у розташованому у Тбілісі кафедральному храмі Святої Трійці. Він вважається головним собором Грузії.

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Що відомо про скандал

Віряни помітили ікону зі Сталіним. Увагу на це звернули і місцеві опозиціонери. Як з'ясувалося, православний храм отримав її у подарунок від проросійської партії "Альянс патріотів" на рік вирішальних парламентських виборів.

Місцева влада та правляча партія "Грузинська мрія" на цей час ніяк не відреагували на скандал. Грузинська православна церква назвала провокаціями невдоволення іконою. Патріархія не побачила в іконі із зображенням Сталіна нічого антицерковного.

Відомо, що цю ікону облили фарбою 9 січня. Грузинська активістка Ната Перадзе викладала відео з собору. Після цього 10 січня під її будинком зібралися члени іншого проросійського угруповання – "Альт-інфо". Вони влаштовували акцію.

Також на скандал з іконою відреагував один із лідерів партії "Європейська Грузія" Георгій Канделакі.

Вірною дорогою йдемо, товариші. Ще один успіх російської пропаганди в інформаційній війні: ініціатора знищення незалежності Грузії, вбивці тисячі священнослужителів та творця радянської тоталітарної системи, розмістили на іконі в Самебі,

– заявив він.

Ікона зі Сталіним у грузинському соборі: відео Георгія Канделакі



Росіяни канонізують воєнних злочинців та зрадників

Як повідомлялося раніше, російські загарбники канонізували зрадника Кирила Стрємоусова. Окупанти навіть створили ікону з цим колаборантом.

Ще в Росії створили ікону з воєнним злочинцем Михайлом Толстих на прізвисько "Гіві". Російські священники навіть привезли її на фронт у спробі підняти бойовий дух окупаційної армії.

Нагадаємо, в Росії також створили ікони з Владіміром Путіним, хоча він ще живий. Їх продавали в аеропорту "Пулково" у Петербурзі.

РПЦ канонізувала Матрону у 2004 році. Існує радянський міф, що вона у 1941 році нібито вмовила Сталіна не залишати Москву, коли війська нацистської Німеччини підійшли впритул до міста, та буцімто порадила диктатору винести на лінію фронту ікону Казанської Божої матері.