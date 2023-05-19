"Знаєте, що Росія – окупант": як в Грузії зустрічали перший за 4 роки рейс із Москви

У Грузію вперше за останні чотири роки прибув літак з Росії. Через це грузини вийшли на акцію протесту, а журналісти зуміли запитати пасажирів, чи знають вони, звідки прилетіли.

Російський літак приземлився у Тбілісі о 13:17 19 травня. Російські пропагандисти знімали все на відео, пише 24 Канал.

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Як у Грузії зустрічали перший літак з Москви

Грузинська журналістка поставила питання росіянці, яка прибула цим першим рейсом з Росії.

Ви знаєте, що Росія є окупантом?

– запитала кореспондентка.

На що пасажирка сказала: "Я не коментуватиму".

Чому? Ви приїхали до окупованої країни,

– уточнила журналістка.

На що так звана пасажирка відповіла, що, мовляв, вона приїхала відпочивати.

Як зустрічали перший рейс з Москви у Тбілісі: дивіться відео

Варто зазначити, що біля аеропорту на мітинг проти прильоту російських літаків зібрались громадяни Грузії. Вони тримали в руках плакати з написом "Російський літак, йди на х*й". З гучномовців їхніх автомобілів лунало: "Российский воздушний корабль, іді на х*й".

Як активісти їхали до аеропорту в Тбілісі: дивіться відео

ЗМІ писали, що поліція почала збиратись в аеропорту Тбілісі ще з ранку 19 травня. Вона не пустила мітингувальників до приміщення аеропорту. Тому люди біля нього співали гімн Грузії.

Як активісти протестували біля аеропорту: дивіться відео

Видання "Ехо Кавказу" написало, що цим першим рейсом з Росії прилетіли прокремлівські політики та такі ж громадські діячі. Зокрема:

голова громадської організації "Солідарність в ім'я світу" Мераб Чікашвілі;

директор грузино-російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лорткіпанідзе;

член організації "Солідарність в ім'я світу" Михайло Жгенті;

член "Соціалістичного руху Грузії" Темур Піпіа;

керівник центру "грузинсько-російської дружби" Валерій Кварачхелія;

колишній депутат парламенту Грузії Темур Майсурадзе;

бізнесмен Мамука Піпіа.

Варто додати, що Мераб Чікашвілі після прибуття поспішив роздавати коментарі російським пропагандистам. Він цинічно заявив, що нібито цього "хотів народ Грузії" та подякував Путіну.

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