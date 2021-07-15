"Застосувати усю можливу силу": Guardian опублікувала документи Кремля про допомогу Трампу

Видання Guardian опублікувало документи, які начебто підтверджують зацікавленість Кремля у перемозі Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році.

Газета не розсекречує, звідки отримала документи. Однак у матеріалі мовиться, що їх ухвалили під час зустрічі з членами Ради Безпеки ще у січні 2016 року. За даними видання, документи підписав особисто Володимир Путін.

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Учасники засідання погодилися, що уряд Трампа допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви. Зокрема, "соціальний безлад" у США.

Окрім того, у так званих "документах Кремля" мовилося, що для перемоги Трампа необхідно докласти усі можливі зусилля. Відразу 3 російським спецслужбам наказали знайти способи, як підтримати кандидата у президенти.

Самого Трампа у документах схарактеризували як "психічно нестабільну, імпульсивну, неврівноважену людину з комплексом неповноцінності".

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