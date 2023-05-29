Губернатор Бєлгородщини мріє про "приєднання Харкова", але не бере до уваги важливий нюанс
На території Бєлгородської області все частіше відбуваються цікаві події. Однак губернатор В'ячеслав Гладков вирішення проблем регіону, зокрема від постійної "бавовни", вбачає не у зміні диктаторського режиму чи закінченні кровопролитної війни, а як не парадоксально у приєднанні Харківської області до території Бєлгородщини.
Якби його фантазії справдилися, харків'яни показали б бєлгородцям, що насправді їхні проблеми ще навіть не починалися, а до цього були лише квіточки. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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"Вони лише не розуміють однієї речі. Якщо Харків, як він каже, приєднати до Бєлгородської області і прибрати звідти російських військових, яких і так небагато, то харків'яни своїми руками передушать пів Бєлгородської області, через місяць вони всі співатимуть "Ой, у лузі червона калина"", – іронічно прокоментував політтехнолог.
Гладков хоче перебити інформаційний привід
Росіяни досі живуть в ілюзіях, що колись російськомовний Харків чекає на Росію. Однак, коли виявилося все з точністю навпаки, вони почали безжально обстрілювати область.
Хоч слова Гладкова є безглуздими, але з іншого боку зрозумілими. Він намагається хоч якось перекрити інформаційні приводи, що пов'язані з його областю, із заходом Російського добровольчого корпусу, з його крадіжками 10 мільярдів рублів, які були виділені на охорону області тощо.
Ще рік тому ніхто не міг уявити, що губернатору Бєлгородської області ставитимуть питання: "Що потрібно зробити, аби обстріли Бєлгородщини припинилися?". Однак тепер це чітко демонструє, де перебуває російська самовпевненість, як і вся Росія.
Тизенгаузен прокоментував заяви губернатора Бєлгородщини: дивитися відео
На Бєлгородщині стає все більш неспокійно
- Кілька днів тому всю Росію сколихнула новина про захід Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області для звільнення від путінського режиму. Акція тривала 2 дні, опозиціонери вийшли, затрофеївши зброю та техніку і не на жарт налякавши Кремль.
- 29 травня вибухи пролунали у російському місті Шебекіно Бєлгородської області. Цей обстріл назвали найстрашнішим з початку війни.
- За кілька днів до цього Бєлгородська область перебувала під атакою дронів. Прильоти були зафіксовані в будівлю МВС та місцеву ТЕЦ.