Аж після слів Пригожина: Гладков погодився на зустріч з партизанами, але на своїх умовах

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" запропонували переговори В'ячеславу Гладкову – губернатору Бєлгородської області. Як "жест доброї волі" йому навіть обіцяють повернути полонених російських солдатів. Але, звичайно, переляканому Гладкову на них байдуже. Замість того, щоб прийти на переговори, він записав абсурдне відео.

Добровольці призначили Гладкову зустріч у храмі у населеному пункті Нова Таволжанка. Але "мужній" губернатор злякався. Щоб хоч якось виправдатися про людське око, він записав відео. Його поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу РДК і Легіон вперше використали танки на території Росії, – Bild

Звичайно, почалося звернення Гладкова з цитування кремлівської методички. Згадуючи про РДК, недалекий губернатор спробував провести ланцюжок синонімів. Однак вийшло дуже скромно. Зміг згадати тільки слова "негідники, мерзотники, вбивці, фашисти".

Окрім того, він зробив абсурдну заяву про ДРГ, яка начебто зайшла на територію Бєлгородської області й вбиває "старіков". Росія так довго жила за принципом "патєрь нєт", але тепер Гладков раптом заявив, що "ховаємо щодня".

Гладков погодився на переговори на своїх умовах

Губернатор зі скорботним виразом обличчя таки згадав полонених російських військових, яких йому пропонують забрати під час переговорів. Як виявилося, Гладков – песиміст, бо вже почав завчасно "ховати" полонених, припускаючи, що "наших пацанів, вочевидь, вбили".

Однак, щоб хоч якось проявити себе в очах бєлгородців, Гладков, зітхаючи, заявив, що згодний зустрітися з добровольцями. Однак на своїх умовах – на автомобільно-пропускному пункті "Шебекіно". Гладков наголосив, що начебто "гарантує безпеку". Але весь світ вже знає: коли російська влада "гарантує безпеку", потрібно готуватися до найгіршої з можливих атак.

Гладков відреагував на пропозицію переговорів: дивіться відео

Аналітики вже припускають, що слова Гладкова про вбивство полонених – анонс. Російських військових ліквідують самі ж російські військові.

Пригожинсько-Гладковські чвари

До слова, родичі впізнали одного з полонених військових на відео. Це – Олексій Біляєв, який раніше припхався в Україну скоювати геноцид.

Командир РДК і представник легіону "Свобода Росії" призначив Гладкову зустріч.

Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія, без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР (легіон "Свобода Росії – 24 Канал) і полоненими. Зовсім недавно ви отримали орден мужності, тож проявіть справжню громадянську мужність!

– мовилося у повідомленні.

Гладков упродовж годин боявся відповідати. Його відео вийшло лише після того, як у справу втрутився Євгеній Пригожин (ватажок вагнерівців). Він заявив, що, якщо відповіді від Гладкова не буде, готовий прислати когось зі своїх терористів на зустріч з РДК.

Російські окупанти продовжують сваритися та істерикувати. Що ж, таргани у банці продовжують пожирати самі себе.