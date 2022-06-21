Гучних погроз Росії вже ніхто не боїться

Я думаю, що вже усім адекватним людям зрозуміло, що якщо Московія щось реально хоче зробити, і вважає, що має для цього ресурси, вона це бере і робить.

Все просто

Якщо Московія починає довго і нудно "лякати", дістаючи з шухляди несвіжі ракети, то це означає, що зробити нічого реально вона не може.

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Пусті слова

Словесні залякування, страшні демонстрації, агресивний телеграм-карлик Дімон (колишній президент Росії Медведєв – ред.) і твіттер-хряк Рогозін (очільник "Роскосмосу – ред.) – все це індикатори безсилля, а не сили.