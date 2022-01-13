Гучний олігарх: сусіди 8 разів викликали поліцію через вечірку Фукса
Джерело:"Українська правда"
Підсанкційний олігарх Павло Фукс гучно відсвяткував свій день народження у жовтні 2021 року. Сусіди бізнесмена 8 разів викликали поліцію.
Своє свято Павло Фукс організував не зважаючи на санкції. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю.
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Фукс каже, що допомогли друзі
Свій 50-річний ювілей олігарх Павло Фукс відсвяткував 27 жовтня 2021 року в гольф-клубі у Козині в стилі вечора у Венеції. Олексій Данілов заявив, що свято було доволі гучним і тому сусіди викликали поліцію.
У мене велике питання стосовно того факту, того кічу, який там відбувався. У нас війна, а вони там таке… Приїжджає поліція раз – ні, два – ні, п’ять – ні, розумієте? Вісім разів приїжджали, доповідав міністр внутрішніх справ після цієї справи, що вісім разів сусіди викликали поліцію". Потім ця людина каже: "У мене зараз грошей немає, це мені друзі помогли",
– розповів Данілов.
Сам олігарх з червня 2021 року під санкціями РНБО, Олексій Данілов наголосив, що вважає такі заходи конституційними.
Санкції проти Фукса: головне
- Санкції проти Павла Фукса ввели 18 червня 2021 року.
- Данілов зауважив, що причиною такого рішення РНБО став кейс компанії "Голден Деррік". Мовиться про незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Секретар РНБО наголосив, що копалини є стратегічним ресурсом країни, а їхніми власниками є усі громадяни України.
- Павло Фукс заперечує, що має стосунок до "Голден Деррік", якій належать родовища. Самі санкції бізнесмен називає помстою секретаря РНБО Олексія Данілова.
- Також Фукс був членом наглядової ради у меморіальному комплексі "Бабин Яр". Через санкції він залишив членство.
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