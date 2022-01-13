Гучний олігарх: сусіди 8 разів викликали поліцію через вечірку Фукса

Підсанкційний олігарх Павло Фукс гучно відсвяткував свій день народження у жовтні 2021 року. Сусіди бізнесмена 8 разів викликали поліцію.

Своє свято Павло Фукс організував не зважаючи на санкції. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю.

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Фукс каже, що допомогли друзі

Свій 50-річний ювілей олігарх Павло Фукс відсвяткував 27 жовтня 2021 року в гольф-клубі у Козині в стилі вечора у Венеції. Олексій Данілов заявив, що свято було доволі гучним і тому сусіди викликали поліцію.

У мене велике питання стосовно того факту, того кічу, який там відбувався. У нас війна, а вони там таке… Приїжджає поліція раз – ні, два – ні, п’ять – ні, розумієте? Вісім разів приїжджали, доповідав міністр внутрішніх справ після цієї справи, що вісім разів сусіди викликали поліцію". Потім ця людина каже: "У мене зараз грошей немає, це мені друзі помогли",

– розповів Данілов.

Сам олігарх з червня 2021 року під санкціями РНБО, Олексій Данілов наголосив, що вважає такі заходи конституційними.

Санкції проти Фукса: головне

Санкції проти Павла Фукса ввели 18 червня 2021 року.

Данілов зауважив, що причиною такого рішення РНБО став кейс компанії "Голден Деррік". Мовиться про незаконне отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

Секретар РНБО наголосив, що копалини є стратегічним ресурсом країни, а їхніми власниками є усі громадяни України.

Павло Фукс заперечує, що має стосунок до "Голден Деррік", якій належать родовища. Самі санкції бізнесмен називає помстою секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також Фукс був членом наглядової ради у меморіальному комплексі "Бабин Яр". Через санкції він залишив членство.

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