Гудков назвав важливий фактор для перемоги України

Україні потрібна зброя, щоб піти в контрнаступ та прогнати окупантів з міст на Сході та Півдні. Головними залишаються засоби, які дозволять давати відсіч проти повітряних атак.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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"Танки, артилерія, система залпового вогню – все це важливо. Проте потрібна одна умова – паритет в повітрі. Бо все що надішле Захід якщо завтра буде розбомблено російською авіацією та ракетами, перетвориться на брухт. Це ніякої допомоги не буде, крім мішені для росіян".

Для того, щоб перейти в контрнаступ

Гудков наголосив, що головним фактором воєнної перемоги України є вирівнювання засобів в повітрі. Необхідно посилити постачання бойових машин, літаків, винищувачів, систем ППО.

Тільки тоді можна перейти в контрнаступ й звільнення своїх міст,

– зазначив Гудков.

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