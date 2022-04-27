Гудков назвав важливий фактор для перемоги України
Україні потрібна зброя, щоб піти в контрнаступ та прогнати окупантів з міст на Сході та Півдні. Головними залишаються засоби, які дозволять давати відсіч проти повітряних атак.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиціонер Геннадій Гудков.
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"Танки, артилерія, система залпового вогню – все це важливо. Проте потрібна одна умова – паритет в повітрі. Бо все що надішле Захід якщо завтра буде розбомблено російською авіацією та ракетами, перетвориться на брухт. Це ніякої допомоги не буде, крім мішені для росіян".
Для того, щоб перейти в контрнаступ
Гудков наголосив, що головним фактором воєнної перемоги України є вирівнювання засобів в повітрі. Необхідно посилити постачання бойових машин, літаків, винищувачів, систем ППО.
Тільки тоді можна перейти в контрнаступ й звільнення своїх міст,
– зазначив Гудков.
Зауважте – повне інтерв'ю Геннадія Гудкова: дивіться відео
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