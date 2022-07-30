Путін в істериці, – Гудков пояснив, навіщо лавров говорив з Блінкеном

Міністр закордонних справ росії сергій лавров провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкена. Він хоче дізнатися, чи готові США знімати санкції.

Про це для 24 каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков. Він зазначив, що росія хоче оголосити про свою перемогу на неприйнятних умовах.

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"путін намагається на цьому максимумі захоплених територій оголосити перемогу, змусити України до мирних перемовин. Пропаганда оголосить, що саме росія довела всьому світу, що з нею можна говорити лише мовою поступок", – сказав Гудков.

Лавров проводив розвідку

За словами російського опозиціонера, володимир путін хоче довести, що йому байдуже на санкції і нову західну зброю. Планом президента окупантів є змусити всіх сісти за стіл перемовин і домовлятися. Через це сергій лавров і дзвонив Блінкену.

"План дуже простий і зовсім неприйнятний. Лавров – це всього-на-всього віддзеркалення дипломатичних спроб знайти якусь зачіпку, щоб спробувати поговорити з Блінкеном і дізнатися, що про це думають американці", – сказав Гудков.

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Він вважає, що окупанти перевіряють, чи світ готовий прийняти їхні умови й чи вже не треба бити по торговому центру, госпіталю, лікарні чи житловим будинкам.

Лавров проводив розвідку й сподівався, що раптом у нього вийде. Думаю, що Путін перебуває у стані істерики, оскільки ситуація йде зовсім не за планом. Ми розуміємо, що Херсон сьогодні-завтра відвоюють. Тому в кремлі зараз всередині паніка, яка поки не вийшла в маси,

– зазначив Гудков.

Він додав – у кремлі вважають, що терпіння українського народу не нескінченне й має настати втома від війни. росія спеціально інформаційно залякує українців.

Що відомо про розмову Блінкена та лаврова

Міністр закордонних справ країни-терористки вперше з початку повномасштабної війни поговорив телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони поспілкувалися про обмін Пола Уілана, якого підозрюють у шпіонажі, та баскетболістку Брітні Ґрінер.

Блінкен наголосив, що чекає на реалізацію домовленості щодо експорту українського зерна Чорним морем. Він попередив лаврова про наслідки за анексію українських територій.

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