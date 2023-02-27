Путіну не можна давати багато часу: опозиціонер про готовність Росії до тривалої війни

Заходу не можна тягнути з допомогою Україні в боротьбі проти окупантів. Росія падатиме в безодню у всіх сенсах, але все одно певним чином буде адаптуватися до санкцій, шукати різні шляхи ввозу заборонених товарів тощо.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що чим довше йде війна, тим більше часу в російського диктатора Владіміра Путіна на адаптацію економіки та перебудову військово-промислового комплексу.

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Заходу не можна "гальмувати"

Як наголосив Гудков, до України взагалі немає жодних претензій. Військові відважно знищують окупантів та воюють за весь світ проти Росії. Але от до Заходу є питання. Росії не можна давати багато часу навіть попри санкції та міжнародну ізоляцію.

Затягування війни йде Путіну на руку. Певні товари вже з'являються. Так, вони можуть бути дещо дорожчими. З'являються легальні-нелегальні канали постачання і способи обходити деякі обмеження,

– зазначив Гудков.

За його словами, Росія буде в глибокій ямі. Але Путін все одно падатиме вниз та погрожуватиме усім ядерною зброєю. Україні потрібно більше допомагати.

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