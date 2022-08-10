Лише вдають божевільних, – Гудков припустив, чи справді росія планує підірвати ЗАЕС

російські війська вирішили шантажувати увесь світ тим, що вони замінували Запорізьку АЕС та готові її в будь-який момент підірвати.

Вони не дурні, це усвідомлена лінія поведінки. Прокоментував погрози в ефірі 24 каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Він зазначив, що вони з себе хіба вдають божевільних, якими насправді не зовсім є.

Вони, звісно, божевільні, але до конкретної межі, а далі вже йде вдавання божевільних,

– додав Геннадій Гудков.

"Це усвідомлена тактика. Вони поставили собі надзадачу – змусити Україну сісти за стіл перемовин. Разом із Західними союзниками. Як це зробити, якщо не сідають? От вони замінували Запорізьку АЕС", – додав російський опозиційний політик.

Він нагадав, що вона найбільша в Європі й разів в 4 більша, ніж Чорнобиль. Якщо вона вибухне, то знищується цілий південь росії, включно з геленджицьким палацом путіна. Далі хмара йде на Туреччину, а також лягає на половину Європи, починаючи з Румунії та Болгарії.

"Є питання, на яке немає відповіді: а як Захід відреагує, якщо ці божевільні все ж підірвуть Запорізьку АЕС? Це буде вважатися нападом? Застосування ядерної зброї? Буде відповідь чи ні?", – зазначив Геннадій Гудков.

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