Лише вдають божевільних, – Гудков припустив, чи справді росія планує підірвати ЗАЕС
російські війська вирішили шантажувати увесь світ тим, що вони замінували Запорізьку АЕС та готові її в будь-який момент підірвати.
Вони не дурні, це усвідомлена лінія поведінки. Прокоментував погрози в ефірі 24 каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Він зазначив, що вони з себе хіба вдають божевільних, якими насправді не зовсім є.
Вони, звісно, божевільні, але до конкретної межі, а далі вже йде вдавання божевільних,
– додав Геннадій Гудков.
"Це усвідомлена тактика. Вони поставили собі надзадачу – змусити Україну сісти за стіл перемовин. Разом із Західними союзниками. Як це зробити, якщо не сідають? От вони замінували Запорізьку АЕС", – додав російський опозиційний політик.
Він нагадав, що вона найбільша в Європі й разів в 4 більша, ніж Чорнобиль. Якщо вона вибухне, то знищується цілий південь росії, включно з геленджицьким палацом путіна. Далі хмара йде на Туреччину, а також лягає на половину Європи, починаючи з Румунії та Болгарії.
"Є питання, на яке немає відповіді: а як Захід відреагує, якщо ці божевільні все ж підірвуть Запорізьку АЕС? Це буде вважатися нападом? Застосування ядерної зброї? Буде відповідь чи ні?", – зазначив Геннадій Гудков.
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Останні новини щодо Запорізької АЕС
- Міністри закордонних справ G7 вимагають, аби росія негайно повернула Запорізьку АЕС під контроль України. Наголосили, що є небезпека для світу.
- Зважаючи на замінування та постійні атаки росіян Запорізької атомної електростанції, українське керівництво готується до різних варіантів розвитку подій, зокрема й найгірших. У випадку катастрофи на АЕС потрібно буде терміново евакуювати людей, що мешкають у радіусі 50 кілометрів навколо станції.
- Якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію постраждає не лише Україна, оскільки площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тисячі кілометрів квадратних. Наслідки аварії будуть у 10 разів гірше, ніж від Чорнобильської катастрофи.