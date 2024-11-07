Чи виправив Google ситуацію з картами, на яких було видно військові об'єкти ЗСУ: деталі від РНБО

Нещодавно Google викладав на картах оновлені знімки, де помітно розміщення українських військових систем. Внаслідок цього України мала провести зустріч з представниками Google.

І станом на сьогодні компанія виправила зупинку з картами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленко .

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Google виправив роботу з викриттям об'єктів ЗСУ

На картах Google днями з'явилися знімки, на яких було видно розташування військових систем України. Вже 3 листопада Андрій Коваленко звернув увагу на цей інцидент, однак першу в компанії не захотіли оперативно реагувати на таке "порушення".

Після цього з'явилася інформація про зустріч України з представниками компанії, і вже сьогодні виправили.

Google виправив тимчасово з картами. Військові об'єкти та системи більше не відображаються. Надалі буде також все Ок. Дякую,

– написав керівник ЦПД.

До речі, в Google пояснювали, що ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і виходять із загальнодоступних джерел. Там запевнили, що усвідомлено не опублікували останні зображення зон бойових дій.

цей, Google виклав на картах оновлені знімки, де позначено розміщення українських військових систем. Першу швидко виправити це не вдалося, бо компанія пояснила, що в них вихідні.