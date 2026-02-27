Водночас підрозділи 127 МСД, 57 та 60 ОМСБр російської 5 армії вперто намагаються просунутись на Верхню Терсу та Гуляйпільське. Ба більше, судячи зі всього, у смугу 5 ЗВА потягнулися й підрозділи 38 ОМСБр зі складу 35 ЗВА. Про це пише Костянтин Машовець.

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку?

Командування противника активно використовує дороги Пологи – Дорожнянка – Гуляйполе та Хліборобне – Марфопіль – Гуляйполе, щоб підвозити МТЗ й маневрувати на суміжному фланзі групи військ "Схід" та "Дніпро".

Думаю, найближчим часом, 76 ДШД противника спробує різко наростити свою активізацію по рубежу Мала Токмачка – Мирне.

Наскільки я розумію, російське командування обрало "синицю руці, а не журавля у небі". Охоплення Оріхівського району оборони ЗСУ окупанти спробують здійснити "по малому колу" – пробитися у трикутник Омельник – Єгорівка – Червона Криниця, замість глибокого оперативного прориву до річки Верхня Терсянка.

Ну, в принципі, цілком логічне рішення. Особливо зважаючи на той факт, що наступати далі на широкому фронті в операційній зоні військ "Схід" без перегрупування додаткових сил у смуги 36 та 5 армій російське командування не спроможне. Доводиться концентрувати ті сили, що є, на найбільш перспективних ділянках та напрямках.

Проблема полягає в тому, що в оперативному сенсі це рішення явно дуже погано узгоджується із подіями у смузі 58 ЗВА, яка за підтримки 7 ДШД намагається прорватися на рубіж оборони ЗСУ по річці Конка. Там російський наступ також пригальмував.

Усе це приведе до того, що якщо росіяни й вийдуть у намічені ними райони, то зроблять це неузгоджено і врізнобіч.

Неодночасний вихід російських груп військо "Дніпро" та "Схід" на фланги Оріхівського району оборони ЗСУ може призвести до того, що українське командування зможе контратакувати їх по черзі, при цьому економлячи власні сили. Той факт, що ЗСУ вже спромоглися організувати одночасні достатньо ефективні у тактичному сенсі контратаки на флангах обох наступальних російських угрупувань, свідчить, що такі можливості у ЗСУ на Запорізькому напрямку цілком є.