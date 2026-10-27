Почалася гуманітарна місія в Олешках, Лубінець виїхав для координації процесу, – ОП

В окупованих Олешках 27 жовтня розпочалася гуманітарна місія, у районі якої оголосили двостороннє припинення вогню. Для координації процесу безпосередньо на місце виїхав омбудсман Дмитро Лубінець.

Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов.

Що відомо про перебіг місії

Буданов зазначив, що перебуває у постійній взаємодії з Лубінцем для забезпечення безпечного проведення операції.

Він наголосив, що критично важливо успішно та безпечно провести всі заходи з порятунку українців. Посадовець також висловив вдячність усім залученим сторонам, які гарантують виконання цієї важливої справи.

"Життя кожного українця безцінне. Працюємо далі. Слава Україні!" – написав Буданов.

Раніше стало відомо, що домовленості з Росією щодо порятунку цивільного населення передбачають три ключові кроки: по-перше, буде забезпечено режим тиші, по-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки, по-третє, буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.

Окрім того, українська сторона проводила збір даних про жителів, які потребують першочергової допомоги.