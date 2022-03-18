Гуманітарні коридори на Сумщині нарешті працюють: гуманітарний конвой ООН зустріли
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
На відкриття гуманітарних коридорів на Сумщині чекали довго. І от 18 березня вони нарешті запрацювали.
Про відкриття гуманітарних коридорів розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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Гуманітарні коридори на Сумщині нарешті працюють
За його словами, дві доби очікування підтвердження і все вийшло – коридори нарешті працюють.
Сьогодні все вдалося, гуманітарні коридори на Сумщині працюють, гуманітарний конвой ООН зустріли!
– повідомив Живицький.
Він також подякував за сприяння Президентові України, Ірині Верещук, Офісу Президента та команді військової адміністрації.
Гуманітарні коридори на Сумщині запрацювали / Фото з телеграму Живицького
Гуманітарний конвой ООН зустріли / Фото з телеграму Живицького
Евакуація на Сумщині
Вранці 18 березня з Лохвиці до Сум виїхало 36 автобусів для евакуації людей. З міста Суми вже виїхали колони людей на особистому транспорті, а згодом будуть відправлені автобуси для вивезення людей.
Зараз на Сумщині триває евакуація мирного населення. Станом на 10:00 виїхали 559 осіб.
Нагадаємо, в евакуаційні автобуси сідають жінки, діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю. Чоловіків, окрім як за кермом легкових авто, бути не може.
До теми – брифінг Ірини Верещук щодо ситуації з гуманітарними коридорами 18 березня: дивіться відео