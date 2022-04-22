Гуманітарні коридори від "Азовсталі" та інших районів Маріуполя потрібні негайно, – Боррель
Джерело:CNN
Російські загарбники не припиняють знищувати Маріуполь своїми обстрілами. На жаль, про місто говорять у всьому світі, адже ситуація там стає все трагічнішою.
Окрім цього, окупанти блокують українських військових у районі "Азовсталі", де перебувають, ховаючись від обстрілів, і цивільні люди.
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Про негайні гуманітарні коридори заявив сьогодні, 22 квітня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
Він закликав терміново створити евакуаційні коридори в Маріуполі з усіма необхідними гарантіями припинення вогню від Азовсталі та інших районів міста до територій, що підконтрольні Україні.
Має бути забезпечений вільний і безпечний доступ для тих, хто доставляє гуманітарну допомогу, відповідно до основних засад прав людини та міжнародного гуманітарного права,
– заявив Боррель.
Він оцінив зусилля України щодо пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільного населення, але сказав, що ЄС шкода, що "Росія не відповідає взаємністю" на ці спроби та намагання.
Світ є свідком жорстокості Росії
Вже кілька тижнів світ є свідком жорстокого, незаконного нападу на Маріуполь з боку Росії, що призводить до широкомасштабного руйнування міста, включаючи звірства проти цивільного населення, під викривленим приводом "звільнення" міста,
– йдеться в заяві Борреля.
Також він нагадав по те, що тисячі жителів міста були депортовані в Росію або насильно переміщені на непідконтрольні уряду України території. Водночас зазначив, що в Маріуполі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів, у тому числі тисяча людей, які ховаються на "Азовсталі" і яких захищають Збройні сила України.
Додамо, що омбудсменка Людмила Денісова заявляла про понад пів мільйона депортованих Росією українців.
Яка ситуація у Маріуполі: коротко
- Російські військові практично повністю знищили Маріуполь, який перебуває в кільці окупантів. На комбінаті "Азовсталь" у заручниках опинилися понад тисяча цивільних та українські захисники. Серед них є поранені та вбиті.
- Російські військові скидають надважкі бомби на "Азовсталь", внаслідок чого під завалами опинилися люди. У четвер, 21 квітня, Путін віддав наказ не штурмувати "Азовсталь".
- Проте росіяни продовжили бомбардувати металургійний комбінат. За даними розвідки, Росія планує продовжити наступ на "Азовсталь".
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