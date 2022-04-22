Гуманітарні коридори від "Азовсталі" та інших районів Маріуполя потрібні негайно, – Боррель

Російські загарбники не припиняють знищувати Маріуполь своїми обстрілами. На жаль, про місто говорять у всьому світі, адже ситуація там стає все трагічнішою.

Окрім цього, окупанти блокують українських військових у районі "Азовсталі", де перебувають, ховаючись від обстрілів, і цивільні люди.

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Про негайні гуманітарні коридори заявив сьогодні, 22 квітня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Він закликав терміново створити евакуаційні коридори в Маріуполі з усіма необхідними гарантіями припинення вогню від Азовсталі та інших районів міста до територій, що підконтрольні Україні.

Має бути забезпечений вільний і безпечний доступ для тих, хто доставляє гуманітарну допомогу, відповідно до основних засад прав людини та міжнародного гуманітарного права,

– заявив Боррель.

Він оцінив зусилля України щодо пошуку дипломатичного рішення для евакуації цивільного населення, але сказав, що ЄС шкода, що "Росія не відповідає взаємністю" на ці спроби та намагання.

Світ є свідком жорстокості Росії

Вже кілька тижнів світ є свідком жорстокого, незаконного нападу на Маріуполь з боку Росії, що призводить до широкомасштабного руйнування міста, включаючи звірства проти цивільного населення, під викривленим приводом "звільнення" міста,

– йдеться в заяві Борреля.

Також він нагадав по те, що тисячі жителів міста були депортовані в Росію або насильно переміщені на непідконтрольні уряду України території. Водночас зазначив, що в Маріуполі залишаються понад 100 тисяч мирних жителів, у тому числі тисяча людей, які ховаються на "Азовсталі" і яких захищають Збройні сила України.

Додамо, що омбудсменка Людмила Денісова заявляла про понад пів мільйона депортованих Росією українців.

Яка ситуація у Маріуполі: коротко

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