Використовують географію: Гуменюк розказала про нову станцію запуску "Шахедів" у Чорному морі

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни намагаються впровадити нову тактику обстрілів Півдня України. Також вона прокоментувала стан виробництва росіянами "Шахедів".

В ОК "Південь" вважають, що Росія вже почала виробляти дрони сама. Про це Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

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Чому почастішали обстріли дронами

Абсолютно очевидно, що в них вже налагоджена хоча б якась частина виробництва,

– наголосила вона.

Росіяни хизуються своїм маркуванням на окрилках, а це специфічні літери російської абетки, яких нема в абетках інших слов'янських мов. Тож це вказує на власне виробництво "Шахедів" Росією і саме це може бути причиною інтенсифікації ударів по Півдню останнім часом.

Інша причина – активність вантажних повітряних бортів за напрямком Тегеран – Москва та Тегеран – Сімферополь. Ними можуть перевозити дрони з Ірана.

Із Азовського моря в Чорне

За словами Наталі Гуменюк, росіяни розгорнули ще одну станцію або табір, де вони можуть собі дозволити розташувати пускові установки. І ця станція – в Криму. З мису Чауда на півдні Феодосійської затоки безпілотники запускали вже не раз, хоча раніше у повідомленнях Повітряних сил фігурував Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі. І на це є причини.

Є потреба, щоб прямування дронів було коротшим, ніж зі східного узбережжя Азовського моря, бо вони вишукують нову тактику, як обійти систему ППО,

– пояснила Гуменюк.

Дрони спрямовують над акваторією Чорного моря, щоб максимально приховати їх рух, маршрут, звук. Фактично росіяни використовують особливості географії України, аби обстрілювати нашу державу. Це їм не минеться.

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Повітряні сили – про пуски "Шахедів"

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат також прокоментував зміни в тактиці росіян.