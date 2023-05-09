Про "жест доброї волі" говорити рано, може бути провокація, – Гуменюк про "евакуацію" окупантів
Днями з’явилася інформація, що загарбники з окупованого Скадовська вже вивозять речі та тікають. У Збройних Силах України пояснили, що там відбувається насправді.
Про "жест доброї волі" у Скадовську поки говорити зарано. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Є елемент провокації: що криється за російською "евакуацією" у Запорізькій області
Що відомо про "евакуацію" окупантів у Скадовську
За словами Гуменюк, інформація про евакуацію у Скадовську – дуже складний процес, він довготривалий. Російські загарбники дійсно потроху вивозять речі, але розраховувати, що це той самий "жест доброї волі" ще зарано.
Треба розуміти, що це може бути провокація для того, щоб показати, який напрямок у них нібито слабкий. Але ми прораховуємо багато кроків вперед,
– наголосила Гуменюк.
"Евакуація" росіян на окупованих територіях
- На тимчасово окупованих Росією територіях ворог у паніці закликає населення "евакуюватися". Очевидно, що окупанти роблять це з власної вигоди. За словами Наталі Гуменюк, загарбники використовуватимуть цивільне населення як "живий щит".
- Гуменюк зазначила, що українців з Енергодара Запорізької області окупанти вивозять до Бердянська, однак не тому, що вважають цей населений пункт безпечним, а тому, що прагнуть переконати всіх, що на Запоріжжі є "безпечніші місця".
- Нещодавно мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти терміново організовують "евакуацію" з Токмака, Пологів та Молочанська до Бердянська.
- До того ж у тимчасово окупованому Генічеську загарбники, ймовірно, планують зробити "жест доброї волі". Там окупанти розвісили оголошення з пам’яткою дій у випадку евакуації. Також вони радять людям закрити вікна та двері у будинку, зібрати "тривожну валізу" та прибути до пункту зборів.