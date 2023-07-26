Дрони чи ракети: Гуменюк розповіла, як Росія може діяти під чужим прапором у Чорному морі

Росія після саботажу зернової угоди може готувати у Чорному морі операції під чужим прапором. Кремль може атакувати іноземні судна, щоб звинуватити Україну.

Держдеп США заявив, що має розвідувальні дані про підготовку Росії до можливої атаки в Чорному морі. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, як може виглядати операція росіян, пише 24 Канал.

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"Скоріш за все йдеться про те, що ними може бути запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну – це класична практика окупантів", – розповіла Гуменюк.

За її словами, саме так російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря.

Гуменюк нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення Росія оголосила північно-західну частину Чорного моря від острова Зміїний до мису Тарханкут – закритою для навігації. Навігація, за її словами, була пов'язана тільки із зерновою угодою.

Відтак, наразі навігація відбувається навколо окупованого Кримського півострова.

Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів анексії Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний,

– додала спікер.

Саме там, як каже Гуменюк, Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів – чи то підводних, чи то надводних, або навіть збройної ракетної атаки.

"Спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", – резюмувала вона.

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