Дрони чи ракети: Гуменюк розповіла, як Росія може діяти під чужим прапором у Чорному морі
Росія після саботажу зернової угоди може готувати у Чорному морі операції під чужим прапором. Кремль може атакувати іноземні судна, щоб звинуватити Україну.
Держдеп США заявив, що має розвідувальні дані про підготовку Росії до можливої атаки в Чорному морі. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, як може виглядати операція росіян, пише 24 Канал.
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У ЗСУ допускають, що Росія може застосувати навіть ракети
"Скоріш за все йдеться про те, що ними може бути запущене будь-яке судно під виглядом іншого прапору, не російського. Тобто імітація іноземного судна, з якого може відбутися атака. Тобто перекласти провину на Україну – це класична практика окупантів", – розповіла Гуменюк.
За її словами, саме так російські війська роблять і на тимчасово окупованих територіях і зараз фактично в тимчасово окупованій частині Чорного моря.
Гуменюк нагадала, що після початку повномасштабного вторгнення Росія оголосила північно-західну частину Чорного моря від острова Зміїний до мису Тарханкут – закритою для навігації. Навігація, за її словами, була пов'язана тільки із зерновою угодою.
Відтак, наразі навігація відбувається навколо окупованого Кримського півострова.
Саме там курсують судна, в тому числі й іноземні. Які завозять і вивозять вантажі в ті порти, які фактично є на тимчасово окупованій території. Ця проблема навігації дуже давня, ще з часів анексії Криму. Але факт, що там курсує багато іноземних суден наявний,
– додала спікер.
Саме там, як каже Гуменюк, Росія може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів – чи то підводних, чи то надводних, або навіть збройної ракетної атаки.
"Спровокувати нестандарту ситуацію з обстрілом іноземного судна і звинуватити в цьому Україну", – резюмувала вона.
Росія вийшла із зернової угоди: що відомо
- Росія відмовилася продовжувати зернову угоду з ООН та Туреччиною, яка передбачала експорт товарів з українських портів, зокрема зерна.
- Росія вирішила використати зернову угоду для шантажу, добиваючись зняття санкцій. У Кремлі хочуть, щоб в обмін на продовження зернової угоди російські банки знову приєднали до системи SWIFT.
- У Києві заявили, що зернова угода може діяти і без Росії, на що в Кремлі почали погрожувати ударами по всіх суднах, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів.
- Після цього в Україні заявили, що судна, які прямуватимуть у порти Росії, можуть розглядатися як військові цілі.
- Щоб завадити українському експорту, Росія протягом декількох днів масовано атакувала морські та річкові порти України.