УКР РУС
25 січня 2025, 12:38
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У Росії – масштабний інтернет-збій: ГУР атакувало компанію "МегаФон"

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Україна здійснила кібератаку на російську компанію "МегаФон", що викликало проблеми зі зв'язком та інтернетом для багатьох громадян.
  • Атака також вплинула на операторів Yota, NetByNet, та доступ до інтернет-ресурсів, таких як Steam, Twitch, Discord.

Україна здійснила потужну кібератаку на оператора зв'язку у Росії. Наслідки відчули на собі багато громадян країни-агресорки.

Як повідомляють джерела 24 Каналу у розвідці, ГУР здійснило масштабну кібератаку на системи одного з найбільших в Росії мобільних та інтернет-операторів, що задіяний в агресії проти України – компанію "МегаФон".

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Атака на зв'язок і мережу у Росії

Внаслідок атаки, протягом усього дня, п’ятниці, 24 січня клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом.

Від вчорашнього ранку мешканці Москви, Санкт-Петербургу та багатьох центральних регіонів Росії почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Вже за кілька годин в "Роскомнагляді" підтвердили "сбой на инфраструктуре компании МегаФон".

Згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв’язку та інтернету – "результативная ковровая DDoS-атака на МегаФон". В самій компанії заявили, що їхня мережа нібито працює "штатно", але додали, що можливі проблеми з доступом відбуваються через незалежні від компанії причини. 

Відомо про порушення роботи не лише "МегаФон", але й операторів звʼязку та інтернету Yota, NetByNet. Також росіяни опинилися без доступу до  інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord.

Російські видання рясніють заголовками про масштабний збій / Скриншот

Нагадаємо, що на масові збої у роботі інтернет-сервісів, зокрема мобільних операторів та Telegram, росіяни почали скаржитися 24 січня. Труднощі спостерігалися й у фінансовому секторі, де клієнти банку ВТБ мали проблеми з проведенням операцій.