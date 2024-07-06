Росіян на фронті атакували "привиди" ГУР: окупанти зазнали втрат

Українські розвідники продовжують створювати проблеми для окупантів. Зокрема, вони вдарили по важливому пункту для росіян та завдали їм втрат.

Працівники ГУР на фронті нищать ворожі комплекси для розвідки. Зокрема, по них відпрацювали FPV-дрони.

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Завдали вогневого ураження

Роботу здійснили оператори підрозділу Головного управління Міністерства оборони України "Ghost".

На одному з напрямків фронту вдалося виявити та завдати вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки росіян.

Знищені або пошкоджені були декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема "Муром-П", система РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

У ГУР наголосили, що робота триває.

ГУР відпрацювали по ворогу: дивіться відео

Росіяни продовжують зазнавати втрат на полі бою. Загалом, від початку війни, ворог втратив понад 549 840 військових. Зокрема, за добу вдалося ліквідувати 1260 окупантів.