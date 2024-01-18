Безпілотники ГУР атакували нафтобазу в Санкт-Петербурзі: є влучання, – джерела
18 січня 2024, 10:37Читать новость на русском
Вночі 18 січня безпілотники атакували російську нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Є влучання по ворожих цілях.
Джерела 24 Каналу повідомили, що це операція ГУР. До речі, для атаки застосували сучасні українські засоби.
До речі У Росії чули вибухи в кількох областях: окупанти заявляють про атаку на нафтовий термінал
Що відомо про успішну атаку ГУР
Джерела зауважили, що цієї ночі українські безпілотники атакували нафтобазу в Ленінградській області Росії. Наголосили, що це спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.
Для атаки по ворожому об'єкту застосували сучасні українські засоби. Збір даних продовжується. Втім, уже є підтверджені влучання по цілях.
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Ця ніч для росіян була дуже тривожною
- У ніч проти 18 січня вибухи пролунали одразу в кількох областях країни-агресора.
- Окупанти скаржилися на "атаку безпілотників". Також писали про нібито "ракетну небезпеку".
- Вибухи чули щонайменше у Московській, Ленінградській та Бєлгородській областях.
- Традиційно російські загарбники марили про нібито "успішну роботу ПеВеО". Зокрема, заявляли, що "уламки БпЛА" буцімто виявили на території "Петербурзького нафтоналивного термінала".
- До речі, це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Окрім того, найбільша стивідорна компанія великого порту Санкт-Петербург.