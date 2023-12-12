Карма за Київстар: ГУР атакувало податкову систему Росії

Кіберпідрозділи ГУР атакували податкову систему Росії. Фахівці провели 2 успішні кібератаки, під час яких вдалося отримати важливі дані та знищити інфраструктуру одного з основних державних органів країни-агресорки.

У вівторок 12 грудня стало відомо, що кіберпідрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії, атакувавши її податкову систему.

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ГУР провело успішні кібератаки на податкову Росії

Під час спецоперації воєнні розвідники проникнули в один із добре захищених ключових центральних серверів "фєдєральной налоґовой служби" Росії, а далі – у понад 2300 її регіональних серверів по всій країні і на території тимчасово окупованого Криму.

Під час цієї кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Разом з цим у такий же спосіб ГУР атакувало російську ІТ-компанію Office.ed-it.ru, яка обслуговувала цю федеральну податкову службу.

Трафік податкових даних ворога в руках ГУР: як окупанти відчули наслідки атаки

У ГУР повідомили, що в результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи Росії. Також знищена уся база даних та її резервні копії.

Крім цього, паралізовано зв'язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями, а також між федеральною податковою Росії та Office.ed-it.ru, що була для відомства дата-центром (банком даних).

Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів терористичної Росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період,

– пояснили в ГУР.

Фактично, інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України.

Росіяни ніколи не зможуть відновити всі дані

З повідомлення ГУР МО також зрозуміло, що операція відбулася щонайменше 4 дні тому, адже росіяни намагаються відновити роботу податкової уже четвертий день поспіль.

За оцінками фахівців, параліч у роботі федеральної податкової служби триватиме щонайменше місяць. Проте у розвідники наголошують, що реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі – неможлива.

У ГУР МО зауважили, що ця атака стала черговим серйозним ударом по режиму в Кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.

Тим часом у Росії бідкаються на нестабільну роботу податкової та мовчання відомства. Водночас служба нічого не пояснює і лише перепрошує за "незручності".

Окупанти не можуть відновити роботу податкової: