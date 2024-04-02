ГУР атакувало завод зі збірки "Шахедів" у Татарстані, є значні руйнування, – ЗМІ

Головне управління розвідки 2 квітня атакувало ворожий завод у "Татарстані". На цьому підприємстві окупанти збирали "Шахеди".

Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела в спецслужбах. Внаслідок атаки є значні руйнування.

До теми Вперше за час війни: дрони атакували НПЗ у Татарстані

Удар по заводу в Татарстані – операція ГУР

Так, ціллю атаки у Єлабузі, що в Татарстані, за понад 1000 кілометрів від України, став завод зі збірки "Шахедів", які окупанти маркують як "Герань-2". Чергову успішну операцію провело ГУР МО.

Співрозмовник видання зазначив, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

До речі, також ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що ворожий завод атакували дрони українського виробництва.

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Що вже відомо про цю атаку

Російські пропагандисти поскаржилися, що Татарстан атакували дрони. Наголосили, вперше від початку повномасштабної війни.

Також ворожі ЗМІ писали, що два БпЛА нібито прилетіли на заводи у Єлабузі та Нижньокамську.

Вибухи на території особливої економічної зони "Алабуга" прогриміли близько 6 ранку.

Цікаво, що спочатку пропагандисти писали про влучання по НПЗ в Татарстані. Втім, згодом виправили інформацію.

Також у мережі повідомляли, що нібито пошкоджено комплекс з восьми хостелів, який збудували для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу "Алабуга Політех" у 2022 році.

Один із них – "Герон" – значно постраждав.

Втім, окупанти традиційно намагаються приховати наслідки атаки. Заявляють, що серйозних руйнувань нібито "немає", а технологічний процес заводів буцімто "не порушено". Щоправда, на кадрах з місця добре видно значні пошкодження.

Місцева влада також повідомляла про нібито 6 постраждалих.

До слова, цієї ночі також було тривожно в поки що окупованому Криму. Так, потужні вибухи прогриміли в Севастополі.

ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Головне управління розвідки Міноборони України підірвало електропідстанцію. Вона виведена з ладу.