У ГУР офіційно підтвердили отруєння дружини Буданова: в якому вона стані

В українській розвідці офіційно підтвердили інформацію про отруєння дружини глави ГУР МО Кирила Буданова. У розвідці заявили, що інформація про отруєння Маріанни Буданової відповідає дійсності.

Інформацію про отруєння дружини Кирила Буданова у коментарі 24 Каналу підтвердив представник розвідки Андрій Юсов. За його словами, дружина голови української військової розвідки була отруєна важкими металами.

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Дружина Буданова завершує курс лікування

Зараз Маріанна Буданова проходить курс лікування, який вже завершується. Юсов підкреслив, що стан Маріанни наразі задовільний.

Стосовно інших працівників ГУР – їхній стан теж нормальний. Більше інформації в ГУР обіцяли оприлюднити згодом.

Що відомо про отруєння дружини Буданова

За даними джерел ЗМІ у розвідці, речовини, які потрапили в організм Маріанни Буданової, жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі.

Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Дружину Кирила Буданова могли отруїти через їжу.

Журналісти "Української правди" повідомили, що симптоми отруєння також помітили й у кількох працівників розвідки. Цими людьми також наразі опікуються медики.

За даними ЗМІ, у самого Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все добре.

Маріанна одружена з Кирилом Будановим вже 10 років. Після початку вторгнення Буданов розповідав, що його дружина є "офіцером поліції" та викладає психологію в академії МВС. З червня 2021 року вона працює радницею мера Києва Віталія Кличка.

У своїх інтерв'ю Буданов розповідав, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії перевіз дружину у свій кабінет. За його словами, відтоді його дружина фактично "живе" на роботі чоловіка.