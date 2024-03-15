"Адміністрація горіт районная!": ГУР перехопило розмову про ситуацію у Бєлгородській області
Джерело:ГУР МО України
ГУР МО 14 березня перехопило розмову двох росіян про реальну ситуацію у Бєлгородській області країни-агресорки. Чоловіки бідкалися, що в одному з районів палає будівля місцевої адміністрації.
Мовиться про Грайворонський район Бєлгородської області. Зрештою на місці влучання почалася пожежа.
Цікаво У Курській і Бєлгородській областях ведуться активні бойові дії, – Юсов
У Грайворонській райраді було влучання і займання
Нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про перехоплення розмови з Грайворонського району Бєлгородської області Росії. У розмові цивільна особа повідомляла про інцидент у районній адміністрації.
Згідно з перехопленою розмовою, місцевий житель повідомив своєму знайомому про влучання в один з кабінетів, в результаті чого виникла пожежа в райдержадміністрації. Росіянин зазначив, що "районна адміністрація горить, просто майже у кабінет влетіло".
У відповідь на інцидент ГУР МО України наголосило, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата.
У Бєлгороді впродовж дня лунали вибухи і "працювала" ППО
- У Бєлгороді 14 березня було доволі гучно, адже місто "атакували" невідомі безпілотники, а також активно працювала російська протиповітряна оборона. За словами губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова, над Бєлгородом і Бєлгородським районом "спрацювала система ППО, збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста".
- Внаслідок одного з прильоту по авто загинув водій, також була інформація про щонайменше 2 постраждалих. Далі у Бєлгородській області кілька разів оголошували ракетну небезпеку, а в самій області місцеві телеграм-канали повідомляли про кілька місць влучань, звідки йшов дим.
- Згодом кількість постраждалих у Бєлгороді збільшилася до 3 осіб. Різні пошкодження виявлено у кількох квартирах 8 багатоквартирних будинків, трьох приватних житлових домоволодіннях та трьох госпсуб'єктах.
- Варто зазначити, що російські добровольці з легіону "Свобода Росії" відкрили гуманітарний коридор для цивільних громадян та російських військових. За попередніми даними, цей гумкоридор діятиме з 21 години 14 березня по 7 годину 15 березня за місцевим часом.
- Після цього, за словами добровольців-росіян, вони почнуть масовану атаку по путінських військових у вказаних населених пунктах.
- Прокоментував відкриття гуманітарних коридорів для жителів Бєлгородської та Курської областей й представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зазначив, що такі дії показують гуманний підхід і дотримання міжнародного гуманітарного права російськими добровольцями, навіть проти армії агресора.