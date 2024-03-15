"Адміністрація горіт районная!": ГУР перехопило розмову про ситуацію у Бєлгородській області

ГУР МО 14 березня перехопило розмову двох росіян про реальну ситуацію у Бєлгородській області країни-агресорки. Чоловіки бідкалися, що в одному з районів палає будівля місцевої адміністрації.

Мовиться про Грайворонський район Бєлгородської області. Зрештою на місці влучання почалася пожежа.

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У Грайворонській райраді було влучання і займання

Нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про перехоплення розмови з Грайворонського району Бєлгородської області Росії. У розмові цивільна особа повідомляла про інцидент у районній адміністрації.

Згідно з перехопленою розмовою, місцевий житель повідомив своєму знайомому про влучання в один з кабінетів, в результаті чого виникла пожежа в райдержадміністрації. Росіянин зазначив, що "районна адміністрація горить, просто майже у кабінет влетіло".

У відповідь на інцидент ГУР МО України наголосило, що за кожен воєнний злочин, скоєний проти України, буде справедлива відплата.

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