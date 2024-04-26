У ГУР показали, як знищили гелікоптер Ка-32 на аеродромі у Москві – динамічне відео

Українська розвідка знищила російський багатоцільовий вертоліт Ка-32, який росіяни використовували для логістики та евакуації на аеродромі "Остаф'єво" у Москві.

Ворожий гелікоптер Ка-32 спалили на аеродромі у Москві, просто під носом ворога. Інформацію підтвердило джерело 24 Каналу у спецслужбах.

Дивіться також Буданов натякає: військовий експерт припустив, про які небезпеки попередив очільник ГУР

У ГУР уточнили, що аеродром належить міністерства оборони Росії та експлуатується спільно з підприємством "ґазпромавіа", що входить до структури ВАТ "ґазпром".

"Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії", – повідомили розвідники.

У ГУР також опублікували кадри, на яких видно, як ворожий гелікоптер Ка-32 палає після підпалу.

! За даними Генштабу ЗСУ, росія з початку повномасштабного вторгнення вже втратила в Україні 325 своїх гелікоптерів і 348 літаків, а також тисячі одиниць наземної техніки.