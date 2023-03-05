Путін перетворюється на Сталіна, – у ГУР провели паралелі діяльності кривавих диктаторів
Джерело:ГУР МО України
Політичну кар'єру Владіміра Путіна неодноразово порівнювали з діяннями Гітлера. Насправді ж кремлівський диктатор наполегливо стає копією Сталіна.
Про це поінформували у ГУР МО України. Там нагадали, що 5 березня 1953-го року (рівно 70 років тому) помер Йосип Сталін.
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Які паралелі можна провести між диктаторами
Сталін був кривавим кремлівським диктатором, який боявся втратити владу та прагнув знищити українців точно так само, як і Путін.
Аналізуючи загарбницькі плани та поведінку агресора, можна стверджувати, що практики сталінізму стали для Путіна настільною книгою: тотальна цензура, агресивна пропаганда, жорстокі розправи над інакодумцями та культ страху в підлеглих,
– йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначають, що і Путін, і Сталін – хворобливі параноїки, адже втрата особистої влади – їхній найпотаємніший страх.
Ще одним доказом копіювання політики Сталіна є воєнні злочини, скоєні росіянами під час агресії проти України. Путін так само наполегливо копіює Сталіна у прагненні геноциду української нації.
Яке майбутнє у Росії
Проводячи історичні паралелі, можна зробити висновок, смерть Путіна зумовить боротьбу за владу, розвінчування культу особи вождя, коротку мить так званої "відлиги". Але потім прийде новий етап репресій та агресії.
Отже, підсумовують у ГУР, для сталого миру в Європі після перемоги над агресивною Росією ключовим завданням для України і цивілізованого світу має стати остаточна руйнація сталінсько-путінського утворення, а не пересування нар у тюрмі народів.
Коли в Росії почнеться революція: думка експерта
- Політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман спрогнозував, що у випадку оголошення нової мобілізації або війни проти України росіяни масово почнуть тікати з країни. І тоді масштаби відтоку населення з Росії набагато перевищуватимуть ті, які були після оголошення "часткової" мобілізації у вересні 2022 року.
- Попри це, на думку Ейдмана, росіяни ще не готові відстоювати свої інтереси всередині країни. Люди в країні розуміють, що будь-яка їхня спроба щось зробити призведе до того, що їх просто скрутять, поб'ють і повезуть у в'язницю.
- Однак, за словами політолога, ситуація з часом може змінитися, а російське суспільство буде готове відстоювати свої права. Це станеться тоді, коли воєнні поразки приведуть країну до хаосу та розколу.
- Політолог спрогнозував, що така тріщина всередині країни призведе до незворотних процесів у Росії, має з'явитися у 2023 році після українського наступу.