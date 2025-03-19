ГУР провело демілітаризацію ворога у Криму: під ударом були морські судна, вертоліт та РЛС

Українська розвідка провела успішну демілітаризацію ворога в анексованому Криму. Внаслідок цього вдалося знищити багато військової техніки окупантів, включно з РЛС, вертольотом та пусковими установками до ЗРК.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України. Цікаво День болю та розпачу, що змінив історію України: 11-та річниця анексії Криму Росією Як ГУР демілітаризувало ворога у Криму В українській розвідці розповіли, що загарбники у тимчасово окупованому Криму впродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту. Адже, їхні дорогі системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України.