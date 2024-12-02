ГУР розкрило, скільки ракет КНДР Росія вже випустила по Україні

КНДР передає Росії ракети, які Москва застосовує проти мирних міст України. Це становить серйозну небезпеку для промисловості нашої держави, а також безпосередньо для цивільного населення.

На цьому зауважив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Дивіться також Ракети долітають до Москви та мільйони снарядів: яку зброю Південна Корея може дати Україні

Росія вже атакувала Україну ракетами КНДР

Відповідаючи на питання щодо використання Росією балістичних ракет KN-23 для ударів по території України, Черняк зазначив, що станом на сьогодні відомо про застосування Кремлем проти нашої держави близько 60 ракет північнокорейського виробництва, отриманих у межах співпраці між Москвою та Пхеньяном.

За його словами, для виробництва ракет KN-23 використовуються застарілі технології, тому "їх точність не дуже висока". Водночас говорячи про артилерійські боєприпаси, які Росія отримує від Північної Кореї, Черняк наголосив, що йдеться про мільйони одиниць.

Ми постійно бачимо переміщення вантажів, контейнерів. Не виключаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виготовляє, які вже містяться в неї на складах. Так, це теж величезна небезпека для України,

– заявив він.

Представник української розвідки наголосив, що попри наявність у Росії власних військових потужностей, вона додатково використовує боєприпаси північнокорейського виробництва.

Нагадаємо, днями розвідка повідомляла про передачу від КНДР для Росії понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких: 170 міліметрові самохідні артилерійські установки М-1989, 240 міліметрові реактивні системи залпового вогню М-1991. Також триває постачання артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24.