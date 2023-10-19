Останні маски знято, – у ГУР розповіли нові деталі про "православні ПВК" при РПЦ ФСБ
СБУ викрила РПЦ на створенні так званих "православних ПВК" для війни проти України. В українській розвідці заявили, що РПЦ – це структура ФСБ і розповіли нові деталі.
Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що РПЦ – це не церква й ця установа не має нічого спільного з Богом, вірою та релігією. Відповідну заяву Юсов зробив в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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У ГУР заявили, що Росії бракує чинних інструментів для війни
За його словами, РПЦ – це частина спецслужб Росії, "яка називається РПЦ, але повна назва – РПЦ ФСБ".
Представник ГУР наголосив, що давно не новина те, що офіційно та публічно люди у рясах від РПЦ брали участь у військових діях, благословляли й освячували ракети, зброю, бронетехніку, брали участь у навчаннях, мотивували та заохочували пересічних росіян до геноциду українців, що є частиною російської політики.
Юсов уточнив інформацію про ПВК у Росії. Він сказав, що ані у випадку з РПЦ, ані в інших випадках – приватних військових компаній на території Росії не існує.
Це все продовження форм діяльності російських спецслужб, які фінансуються тією чи іншою мірою з бюджетних або навколо бюджетних структур, і виконують поставлені військово-політичним керівництвом кремлівським режимом завдання,
– сказав він.
Представник ГУР резюмував, що в Росії, вочевидь, бракує чинних інструментів, тому росіяни "остаточно "палять" і цю структуру, яка в ідеалі мала б публічно відповідати за інші речі".
Тепер бачимо, що останні маски знято з РПЦ ФСБ,
– додав Юсов.
"Православні ПВК" при РПЦ: контекст
- СБУ викрила керівництво РПЦ на створенні власних приватних військових компаній на території Росії. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.
- Одна з таких приватних військових компаній під назвою "Андріївський хрест" діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі.
- Фінансування "православних ПВК" здійснюють представники фінансово-промислових груп Росії, які наближені до Путіна. Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на "будівництво" храмів.
- Завербовані найманці проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб.
- Для маскування бойові тренування відбуваються у стінах собору, а також на спеціальних полігонах Росії.