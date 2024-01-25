Участі в роспропаганді не беремо, – ГУР відреагувало на "список полонених із літака Іл-76"
Вчора 24 січня мав відбутися обмін військовополоненими. Однак він зірвався. Росіяни кажуть, що причина тому – падіння Іл-76 під Бєлгородом, який перевозив українців.
Як доказ цієї версії російські пропагандисти опублікували список із прізвищами полонених, що були на борту Іл-76. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону пояснив, чому розвідка наразі не буде його коментувати.
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ГУР не буде "підспівувати" пропаганді
За словами Юсова, українська сторона, певна річ, має список людей, яких мали б обміняти. Втім, казати, чи збігається він з тим, який поширили пропагандисти, вона не буде.
Розвідник зауважив, що про такі речі мають повідомляти не Симонян, Шарій та інші агітатори Кремля, а офіційні уповноважені представництва такі, як міноборони країни – агресорки чи гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими. Однак це зробила пропаганда, яка працює у тенденційному режимі.
Коментувати інформацію публічно, яку вкидує російська пропагнада, – це означає брати участь у реалізації її операції. Коли будуть офіційно повідомлені списки, тоді будуть й офіційні коментарі,
– наголосив Юсов.
Нагадаємо, що раніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися 50-тий ювілейний обмін військовополоненими. Україна зі свого боку виконала усі домовленості і вчасно доставила російських полонених до точки обміну.
У розвідці зазначили, що не володіють інформацією, чи справді 65 українців перебувало на борту збитого Іл-76.
Окупанти заявили про падіння Іл-76 з полоненими: що відомо
- Після заяви про падіння Іл-76, на якому начебто перевозили українських полонених, пропагандисти опублікували їх список. У ньому також фігурувало прізвища Максима Коноваленко, якого вже обміняли раніше 3 січня.
- У ГУР звернули увагу на те, що після авіатрощі до місцевого моргу у Бєлгороді доставили лише 5 тіл. Ця кількість збігається з чисельністю членів екіпажу Іл-76.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Москва не надала жодних відео чи фото, які б підтверджували загибель полонених.