Він дуже нетиповий, – у ГУР розповіли, чи має Лукашенко двійників

Ні для кого не секрет, що кремлівський диктатор Владімір Путін має декілька двійників. Однак те саме сказати про його друга-злочинця Лукашенка не можна.

На цьому, зокрема, наголосив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов. За даними ГУР, у самопроголошеного президента Білорусі двійників немає.

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Чому Лукашенко немає двійників

Юсов вважає, що причина полягає в тому, що білоруський диктатор занадто нетиповий.

Він не довіряє (двійникам – 24 Канал) і зовнішність дуже нетипова, тому, окрім українських пародистів, ніхто не міг би претендувати на цю роль,

– пожартував Юсов.

Інтерв'ю з представником ГУР: дивіться відео

До речі, керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що двійників Путіна досить легко відрізнити. На кадрах крупного плану відмінності у їхній зовнішності помітні неозброєним оком.

"Є такі фізіогномічні особливості. В кожної людини вони унікальні; більшість знає, що у кожної людини відбиток пальця унікальний – так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, і проміжок між очима – вони унікальні", – пояснив він.

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