Він дуже нетиповий, – у ГУР розповіли, чи має Лукашенко двійників
Джерело:УП
Ні для кого не секрет, що кремлівський диктатор Владімір Путін має декілька двійників. Однак те саме сказати про його друга-злочинця Лукашенка не можна.
На цьому, зокрема, наголосив представник української воєнної розвідки Андрій Юсов. За даними ГУР, у самопроголошеного президента Білорусі двійників немає.
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Чому Лукашенко немає двійників
Юсов вважає, що причина полягає в тому, що білоруський диктатор занадто нетиповий.
Він не довіряє (двійникам – 24 Канал) і зовнішність дуже нетипова, тому, окрім українських пародистів, ніхто не міг би претендувати на цю роль,
– пожартував Юсов.
Інтерв'ю з представником ГУР: дивіться відео
До речі, керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що двійників Путіна досить легко відрізнити. На кадрах крупного плану відмінності у їхній зовнішності помітні неозброєним оком.
"Є такі фізіогномічні особливості. В кожної людини вони унікальні; більшість знає, що у кожної людини відбиток пальця унікальний – так не тільки відбиток. Форма і малюнок вуха, і проміжок між очима – вони унікальні", – пояснив він.
Росія розмістить ядерку у Білорусі: що відомо
- У березні 2023 року Путін заявив, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі, оскільки Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- У Білорусі на таке рішення відреагували цинічно. У Лукашенка назвали це "вимушеним кроком". Буцімто до цього країну підштовхнули західні партнери України.
- Наприкінці травня Путін підписав указ про остаточне рішення розмістити ядерку на території Білорусі. Водночас Лукашенко заявляв, що вже "можливе" зберігання ядерних боєприпасів в країні.
- Власне, нещодавно самопроголошений президент Білорусі приїхав у Росію до Владіміра Путіна. Під час "неформальної зустрічі" у Сочі диктатори обговорили розміщення ядерки.
- Путін заявив, що 7 – 8 липня у Білорусі завершаться "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї. Відтак, почнуться заходи з базування ядерки в Білорусі. Російський диктатор цинічно заявив, що "все йде за планом" у цьому питанні.