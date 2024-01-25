У ГУР розповіли, чи використовували авіатранспорт під час попередніх обмінів полоненими

У контексті того, що Росія поширила інформацію про те, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який упав у Бєлгородській області, перебували українські військово-полонені, у ГУР МО розповіли, чи використовувався авіатранспорт під час попередніх обмінів полоненими.

Зокрема, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода зауважив, що такі випадки були на практиці, але не завжди. Ба більше, тоді росіяни про це попереджали українську сторону.

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Ми можемо констатувати, що авіатранспорт використовувався під час низки попередніх обмінів, але не завжди,

– зазначив Юсов.

За його словами, під час великого обміну, коли до України повернулись 230 українських оборонців, використовувалось авіасполучення.

"Тоді Росія заздалегідь повідомила Україну про те, що борт здійснюватиме посадку і, що на борту перебувають полонені та запросила режим тиші", – зазначив він.

Росія не робила запитів на режим тиші

Представник ГУР наголосив, що всі обміни полоненими проходять офіційно. Однак цього разу держава-агресор подібних запитів, ані письмових, ані усних не робила.

Крім того, Юсов звернув увагу на важливий момент. Так, зі слів російської сторони випливає, що великий військовий літак був завантажений лише на третину. Крім цього, поруч з ІЛом в повітряному просторі перебували й інші літаки – АН-26 і АН-72. Всі ці обставини вимагають вивчення.

Представник розвідки наголосив: за безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує.

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До слова, раніше в Головному управлінні розвідки розповіли, що на борт цього літака мали сісти VIP-представники військово-політичного керівництва Росії. Однак в останню мить фсб наказала їм використати інші види транспорту.

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