Окупанти заявили про "вбивство" сотень бійців ЗСУ: ГУР розвінчало черговий фейк
Джерело:CNN
Росіяни заявляють, що вбили велику кількість українських військових за допомогою "вакуумної бомби". В ГУР такі твердження назвали повною нісенітницею та черговим фейком.
Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, в інтерв’ю для CNN, спростував російські заяви про значні втрати українських військових за допомогою завдання удару "вакуумною бомбою". За його словами, інформація, оприлюднена російськими ЗМІ, є "абсолютною нісенітницею та пропагандою".
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У ГУР спростували російський фейк
Заступник начальника Генштабу збройних сил Росії Олексій Кім повідомив міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу, про нібито ліквідацію до 300 бійців ЗСУ "в результаті влучного удару авіаційним боєприпасом". Пропагандистські медіа у суботу розповсюдили повідомлення, що йдеться начебто про так звану "вакуумну бомбу".
Де саме нібито був завданий такий удар, російська сторона не уточнювала. Втім, у Генштабі Росії заявили, що внаслідок удару по розташуванню українських військ нібито загинули бійці спецпідрозділу ГУР МО "Кракен".
Юсов заявив, що такі заяви пропагандистських ЗМІ є "абсолютною нісенітницею та пропагандою". Так само неправдивою він назвав російську інформацію про вбивство 1500 українських військових, яке, як стверджували пропагандистські медіа, сталося 15 березня в Курській і Бєлгородській областях.
Працює ГУР: останні новини
- Очільник ГУР Кирило Буданов Глава української розвідки зауважив, що російські добровольці робитимуть те, на що їм вистачить сил. Він також зазначив, що події на території Білгородщини та Курщині – внутрішньодержавні.
- У Росії 15 – 17 березня проходять так звані "вибори" президента. Однак все не відбувається так гладко, як планували у Кремлі. Зокрема, росіяни фіксують збої у роботі системи дистанційного електронного голосування на виборах. Повідомляється, що збої у роботі електронного голосування в Росії стали наслідком роботи ГУР. Водночас пропагандистські ЗМІ намагаються виправдати ситуацію "великим напливом охочих проголосувати".
- У розвідці також повідомили, що на окупованих Херсонщині та Запоріжжі росіяни використовують різні методи, щоб змусити українців "голосувати" на псевдовиборах. Залякування, підкуп та тиск – як і на псевдореферендумах, основні інструменти які використовує ворог.