Окупанти заявили про "вбивство" сотень бійців ЗСУ: ГУР розвінчало черговий фейк

Росіяни заявляють, що вбили велику кількість українських військових за допомогою "вакуумної бомби". В ГУР такі твердження назвали повною нісенітницею та черговим фейком.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, в інтерв’ю для CNN, спростував російські заяви про значні втрати українських військових за допомогою завдання удару "вакуумною бомбою". За його словами, інформація, оприлюднена російськими ЗМІ, є "абсолютною нісенітницею та пропагандою".

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У ГУР спростували російський фейк

Заступник начальника Генштабу збройних сил Росії Олексій Кім повідомив міністру оборони країни-агресора Сергію Шойгу, про нібито ліквідацію до 300 бійців ЗСУ "в результаті влучного удару авіаційним боєприпасом". Пропагандистські медіа у суботу розповсюдили повідомлення, що йдеться начебто про так звану "вакуумну бомбу".

Де саме нібито був завданий такий удар, російська сторона не уточнювала. Втім, у Генштабі Росії заявили, що внаслідок удару по розташуванню українських військ нібито загинули бійці спецпідрозділу ГУР МО "Кракен".

Юсов заявив, що такі заяви пропагандистських ЗМІ є "абсолютною нісенітницею та пропагандою". Так само неправдивою він назвав російську інформацію про вбивство 1500 українських військових, яке, як стверджували пропагандистські медіа, сталося 15 березня в Курській і Бєлгородській областях.

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