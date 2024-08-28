ГУР та ССО уразили нафтобазу в Ростовській області

В результаті спільної роботи ГУР та ССО було вражено нафтобазу ФДКУ "Атлас" у Ростовській області Росії. Об'єкт атакували за допомогою ударних БпЛА українського виробництва.

За інформацією Джерел 24 Каналу у ГУР, нафтобаза "Атлас" у Ростовській області бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ. Очевидці повідомляють, на цю мить на території об'єкту триває пожежа в резервуарах.

Дивіться також Знімають на камери ніби в Діснейленді: росіяни показали пожежу на нафтобазі "Атлас"

Що відомо про удар по нафтобазі "Атлас"

Джерела розповіли, що нафтобаза "Атлас" є частиною російського ВПК та забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.

За інформацією від очевидців, росіяни досі не можуть погасити полум'я. Деталі щодо результатів операції наразі уточнюються.

Що відомо про ФДКУ "Комбінат "Атлас"

ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів Південного федерального округу Росії спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для збройних сил Росії.

У серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міністерства оборони Росії та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020", під час яких відпрацьовувалися різні способи постачання нафтопродуктів для армії: автомобільний, залізничний та трубопровідний.

Нагадаємо, що удару по нафтобазі "Атлас" було завдано у ніч на 28 серпня. Лише через 5 години губернатор підтвердив пожежу на об'єкті.