Буданов нібито говорив, що України може не стати: у ГУР зробили заяву

ЗМІ поширювали нібито заяву Кирила Буданова із закритого засідання Верховної Ради про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів". Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що сказали в ГУР про буцімто слова Буданова про переговори

У ГУР наголосили, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника відомства Кирила Буданова із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності.

Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів,

– мовиться у дописі.

У розвідці також підкреслили, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.

"Україна продовжує збройну боротьбу за незалежність ― війна з Росією триває. Інформаційний вимір війни також має критично важливе значення. Нагадуємо про воєнний стан на всій території нашої держави", – пояснили в ГУР.

Прокоментував також ситуацію і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він підкреслив, що вважає дуже дивним той факт, що народні депутати розповідають, хто, що і як сказав з представників Сил оборони на закритих із грифом засіданнях, які пов‘язані з нацбезпекою. Тим паче перекрутивши для медіа слова.

Але мовиться не тільки про перекручування слів начальника ГУР МО Кирила Буданова, а в принципі про ситуацію, коли із закритого засідання від народного депутата "тече" інформація. Це якась тотальна безвідповідальність на межі з адекватністю. Включайте врешті свій мозок, нардепи,

– написав Коваленко.

Про "заяву" Буданова також висловився і народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда в етері телеканалу "КИЇВ24". Нардеп наголосив, що ця заява була вирвана з контексту, а також є неправдивою.

"Заява Буданова про нібито необхідність переговорів до літа – вирвана з контексту, не розуміючи, за яких умов це було сказано і ба більше – для чого", – сказав Дунда.

Народний обранець також підкреслив, що треба зважити, що посилання на Кирила Буданова – це посилання на дуже специфічну інституцію, а саме ГУР. І багато хто не знає, з яких причин і з якою метою робляться ці заяви та використовуються заяви з цієї інституції, не розуміючи, що там відбувається.

За словами Олега Дунди, той, хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії. Адже інформацію із закритого засідання заборонено оприлюднювати.

Яку заяву Буданова почали поширювати ЗМІ

У матеріалі "Української правди", який опублікували 27 січня, розповіли, що нещодавно у Верховній Раді відбулася одна закрита зустріч, куди керівники парламенту і фракцій запросили командування Сил оборони, щоб зрозуміти реальний стан справ у війні.

За даними одного з учасників цієї зустрічі, який дав коментар журналістам видання, там також був і Кирило Буданов, який нібито зробив гучну заяву.

Хтось запитав його (начальника ГУР – 24 Канал), скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України",

– розповів співрозмовник УП.

Після цього, за словами учасника зустрічі, там всі перезирнулись і замовкли.