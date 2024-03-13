Це вагома заява, – у ГУР відреагували на заклик до евакуації з Бєлгорода та Курська

Представники російського добровольчого корпусу заявили, що змушені вдарити по позиціях росіян у Бєлгороді та Курську. У ГУР прокоментували їхню заяву та заклики до евакуації.

Представник ГУР Андрій Юсов у етері телемарафону відреагував на спільну заяву російських добровольців, у якій вони закликали місцеву владу розпочати евакуацію із Бєлгородської та Курської областей, щоб зберегти життя. За його словами, це серйозна і вагома заява.

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Українці дивляться на ці дії із вдячністю

Він зазначив, що ці події мають серйозне і військове значення, і політичне. Він також висловив думку, тисячі і мільйони українців дивились на дії бійців РДК із вдячністю.

Тому, що вони показують, що той, хто приносить війну у чужий дім, кличе її до себе. Це те, що зробив Путін і те, що відчули за ці дні на собі росіяни,

– наголосив він.

До слова, цей рейд відбувається прямо перед виборами у Росії.

Перспективи антипутінського руху