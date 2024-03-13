Це вагома заява, – у ГУР відреагували на заклик до евакуації з Бєлгорода та Курська
Представники російського добровольчого корпусу заявили, що змушені вдарити по позиціях росіян у Бєлгороді та Курську. У ГУР прокоментували їхню заяву та заклики до евакуації.
Представник ГУР Андрій Юсов у етері телемарафону відреагував на спільну заяву російських добровольців, у якій вони закликали місцеву владу розпочати евакуацію із Бєлгородської та Курської областей, щоб зберегти життя. За його словами, це серйозна і вагома заява.
Дивіться також "Корисні ідіоти" на службі Кремля: як діє розгалужена мережа російської пропаганди в Європі
Українці дивляться на ці дії із вдячністю
Він зазначив, що ці події мають серйозне і військове значення, і політичне. Він також висловив думку, тисячі і мільйони українців дивились на дії бійців РДК із вдячністю.
Тому, що вони показують, що той, хто приносить війну у чужий дім, кличе її до себе. Це те, що зробив Путін і те, що відчули за ці дні на собі росіяни,
– наголосив він.
До слова, цей рейд відбувається прямо перед виборами у Росії.
Перспективи антипутінського руху
- Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" 12 березня перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях. Росіяни заперечували цей факт, але згодом повідомили про те, що нібито відбили атаки російських добровольців.
- Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів про головний висновок з цієї події для Владіміра Путіна. Він думав, що тільки йому дозволено вигадувати історії, що в Україні у 2014 році нібито воювали тільки українці, а росіян не було. Зараз сталася дзеркальна історія.
- Громадяни Росії у складі легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірського батальйону" законно зайшли на свою територію. Це не є інтервенцією українських військ чи іншої країни, тому російські добровольці, на думку політтехнолога, не порушують жодних норм.