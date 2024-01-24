Втратили дані з супутників: Україна здійснила кібератаку на ворожу "Планєту"

ГУР МО повідомило про чергову успішну кібератаку в Росії. Кіберфахівці знищили базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології "Планєта".

Атаку проти далекосхідної філії НДЦ космічної гідрометеорології "Планєта" здійснили кіберволонтери з групи "BO Team". Наслідки виявилися для росіян руйнівними.

Дивіться також Хто ефективніший: Бен Годжес порівняв роботу ГУР і російських спецслужб

Знищено найбільшу філію центру

Російське державне підприємство федерального рівня "Планєта" займається прийомом та обробкою даних із супутників. Мовиться, що воно забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів. Серед них – міноборони Росії, а також її генеральний штаб та служби МНС.

Шляхом проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Як зазначили у ГУР МО, обсяг знищеної інформації сягає близько 2 петабайт (200 мільйонів гігабайтів – 24 Канал) даних.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів.

Серед знищеного – метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони й МНС Росії, "Роскосмос" та низка інших відомств держави-агресора, а також – напрацьовані роками унікальні дослідження,

– йдеться в повідомленні.

Відомо також, що робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

У ГУР МО наголосили, що один такий обчислювальний пристрій разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти країни-агресорки повторно отримати його фактично неможливо.

Відомство оприлюднило результати кібератаки на ворожу "Планєту" / Фото ГУР МО

Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

Зокрема, наразі повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові "большевік", яка виконує важливі завдання у військовій сфері країни-агресорки.



Загалом десятки стратегічних компаній Росії, які працюють у сфері оборони відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів.

У ГУР МО вперше розповіли про знищення ворожих літаків Ту-22М3 в тилу ворога: коротко