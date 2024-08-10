ГУР знищило російський швидкісний катер "Тунець" в Криму: епічне відео

Росіяни продовжують зазнавати втрат у Чорному морі. ГУР знищило ще один російський швидкісний катер "Тунець".

Відповідну операцію здійснили воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.

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ГУР знищило російський катер "Тунець" у Криму

У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів.

Йдеться про швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець".

Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється. Швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 росіяни в окупованому Криму використовували для патрулювання акваторії та логістики,

– йдеться у повідомленні ГУР МО.

Нагадаємо, що Росія вже не вперше втрачає "Тунці". Наприклад, ще у травні унаслідок операції ГУР МО у Криму було уражено 4 катери "Тунець", 2 із них вдалося знищити. Тоді ворожі катери також атакували українські ударні морські дрони Magura V5.