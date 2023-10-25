У тимчасово окупованому Донецьку росіяни залишилися без складу озброєнь завдяки ГУР
Джерело:ГУР МО
Воїни ГУР МО виявили ворожий склад з боєприпасами у Донецьку, що перебуває під тимчасовою окупацією з боку Росії. Українські спецпризначенці його знищили.
У тимчасово окупованому Донецьку нещодавно було гучно. Наші розвідники знищили там склад боєприпасів російських загарбників.
Читайте також Вибухівка була під сидінням: у Бердянську підірвали російського військового
Кому саме належав цей склад
Українські захисники вдарили високоточною зброєю по базі озброєння, яку окупанти влаштували на вулиці Ревякіна. В результаті ворожу ціль було знищено.
База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз залучена у штурмових діях в районі Авдіївки,
– мовиться у повідомленні.
Удару по цьому складу з боєкомплектом було завдано 23 жовтня о 03:20 ночі.
Саме тут розташовувався ворожий склад з боєприпасами / Фото ГУР МО
Останні новини про втрати російських окупантів
- Нещодавно воїни ССО знищили на Запорізькому напрямку ворожої техніки загалом на 25 мільйонів доларів. Росіяни втратили БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС та РЛС "Зоопарк".
- Не так давно українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову одного з окупантів. Під час бесіди з матір'ю загарбник пожалівся на відсутність просувань, а також розповів про серйозні втрати в російській армії.
- Як повідомлялося раніше, Міноборони Великої Британії підрахувало втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Загарбники могли втратити у цій війні близько 290 000 особового складу вбитими та пораненими.