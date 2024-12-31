За грудень знищено 9 російських залізничних локомотивів: горіли тепловози та електропотяги
У ГУР прозвітували про знищення сумарно дев'яти одиниць рухомого залізничного складу. Мається на увазі тепловози, електровози та електропотяги.
Вони забезпечували логістику російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральне управління розвідки МО України у телеграмі.
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Де палали російські локомотиви
Протягом грудня 2024 року в росії сталися пожежі, які призвели до знищення 9 одиниць залізничного транспорту. Вони, зокрема, використовувались для перевезення військової техніки, зброї та боєприпасів.
Держава-агресор несла втрати у різних регіонах.
Деталі втрат за регіонами:
- Московська область: знищено 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д.
- Рязанська область: втрата 2 електровозів ВЛ-80.
- Тюменська область: пошкоджено 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотрису АГС-1Ш.
- Ростовська область: знищено 1 електровоз ВЛ-80.
- Свердловська область: втрата 1 тепловоза УТМ-2М.
Нагадаємо, ГУР прозвітувало про результати тактики тисячі порізів. По всій Росії у 2024 році спалахували об'єкти інфраструктури. Це повинно послабити логістику окупаційної армії Росії.