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24 Канал Новини України "Від Твері до Красноярська": російська залізнична логістика страждає від пожеж
16 квітня, 15:19
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"Від Твері до Красноярська": російська залізнична логістика страждає від пожеж

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У березні 2025 року на російських залізницях почастішали випадки пожеж, що впливають на військову логістику.
  • Знищено 6 одиниць тягового рухомого складу та 9 пристроїв залізничної сигналізації в різних регіонах, зокрема у Московській області.

Протягом березня 2025 року на російській території почастішали випадки пожеж на залізницях. Ідеться про шляхи, які забезпечують росіянам воєнні логістичні потреби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там показали кадри загорянь на російських залізницях.

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Що відомо про пожежі на російських залізницях

За даними ГУР МО у Московській, Самарській та Тверській областях вогонь знищив 6 одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки Марій Ел, Ставропольському та Красноярському краях – 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування. 

Крім вищезгаданого у Московській області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним. 

Боротьба із постачанням боєприпасів та військової техніки російській окупаційній армії залізницею триває, 
– додали у розвідці.

Російська логістика страждає від пожеж: дивіться відео

До слова, нещодавно дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymary" знищили дороговартісні ворожі радіолокаційні системи в Криму. Під удар потрапили буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз окупаційних військ.