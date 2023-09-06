Не всі питання закриті, – у ГУР розповіли, чи загинув Пригожин в авіакатастрофі

В українські розвідці підтверджують смерть Дмитра Уткіна, який був заступником ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина, і загинув унаслідок авіакатастрофи. Водночас щодо загибелі самого Пригожина, то в ГУР МО кажуть, що "ще не всі питання закриті".

Представник ГУР МО Андрій Юсов, відповідаючи на питання, хто організував ліквідацію керівництва ПВК "Вагнера", сказав, що розвідка може підтвердити загибель Уткіна та ще деяких пасажирів.

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"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно", – зазначив Юсов.

Коментуючи те, чи українська розвідка сумнівається в смерті Пригожина, Юсов наголосив, що потрібен ще деякий час.

Я просто зосереджусь на тому, що ми можемо підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина. Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати,

– сказав він.

На уточнююче запитання, чи може Пригожин теоретично десь з'явитись, представник ГУР МО відповів: "Ми повинні оперувати підтвердженими фактами, потрібно ще зачекати..."

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