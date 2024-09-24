ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині, – джерела
У вівторок, 24 вересня, стало відомо, що ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод на Харківщині. Туди у травні 2024 року зайшли російські війська, а згодом потрапили у пастку.
Українські війська повністю зачистили останню з 30-ти будівель заводу. Про це 24 Каналу повідомили джерела у Силах оборони.
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Що відомо про ситуацію навколо агрегатного заводу у Вовчанську
Про хороші новини щодо Вовчанського агрегатного заводу повідомляли напередодні. Він став справжньою проблемою для росіян під час наступу на Харківщину у травні 2024 року.
Відомо, що станом на кінець вересня там перебула невелика кількість російських військ – приблизно 40 окупантів. Більшість із них – небоєздатна.
В ОТУ "Харків" 16 вересня повідомляли, що росіяни обстріляли прилеглі до заводу території з важкої вогнеметної системи "Солнцепьок".
А офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк, зауважив, що зробили вони це, щоб полегшити страждання заблокованих там своїх військових.
"У них (росіян – 24 Канал) порушена логістика, намагаються дронами якось компенсувати нестачу води, їжі та боєприпасів. По місту Вовчанськ тривають вуличні бої", – розповідав напередодні офіцер.