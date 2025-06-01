На залізниці під Мелітополем стався вибух: підірвано військовий потяг загарбників

Вночі 31 травня на залізничній ділянці біля тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району на Запоріжжі стався вибух. Було підірвано військовий потяг окупантів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ГУР МО.

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Гуркіт на залізниці під Мелітополем

Так, вночі 31 травня було підірвано військовий "товарняк" загарбників. Він рухався в сторону тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс,

– поділилися деталями розвідники.

В пресслужбі ГУР підкреслили, що ключова "логістична артерія" російських вояк на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена.

В розвідувальному відомстві розповіли, що після гуркоту на залізниці росіяни оголосили "план-перехват". Так, населеними пунктами нишпорять патрулі росґвардії. Також відбуваються перевірки на блок-постах – особливо прискіпливі до всіх, хто в'їжджає або виїжджає.



"Боротьба з воєнною логістикою російських окупантів триває", – резюмували в ГУР.



